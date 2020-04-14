Euro
7.41
Dolar
6.78
BIST 100
97,672.56
Altın
1,713.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Kars'ta iki köydeki Kovid-19 karantina uygulaması kaldırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde Karabağ, Susuz ilçesinde ise Erdağı köyünde 30 Mart’ta başlatılan karantina sona erdi.

Cüneyt Çelik   | 14.04.2020
Kars'ta iki köydeki Kovid-19 karantina uygulaması kaldırıldı

Kars


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 30 Mart’ta Karabağ ve Erdağı köylerinde başlatılan karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Karabağ köyü ile Susuz ilçesi Erdağı köyü'nde uygulanmakta olan karantinanın 14 Nisan 2020 Salı günü saat 00.01 itibarıyla kaldırılması kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 926 bini geçti
Ege Üniversitesi 'immün plazma' yöntemiyle Kovid-19 tedavisine hazır
Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor
Çin'de son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kazakistan'da 82 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti

Benzer haberler

Ege Üniversitesi 'immün plazma' yöntemiyle Kovid-19 tedavisine hazır

Ege Üniversitesi 'immün plazma' yöntemiyle Kovid-19 tedavisine hazır

Kars'ta iki köydeki Kovid-19 karantina uygulaması kaldırıldı

Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarına Kovid-19 ertelemesi

ESDER Başkanı Çelikus'tan özel bankalara 'dayanışmaya destek olun' çağrısı

ESDER Başkanı Çelikus'tan özel bankalara 'dayanışmaya destek olun' çağrısı
Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane bölgeye dönenleri karşılamaya hazır

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane bölgeye dönenleri karşılamaya hazır
Çin'de son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi