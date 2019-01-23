Kars'ta halk kütüphanesinin kazan dairesinde patlama

Kars'ın Kağızman ilçesindeki halk kütüphanesinin bitişiğindeki kazan dairesinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Fotoğraf: AA/Ali Çelik

KARS

Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir halk kütüphanesinin bitişiğindeki kazan dairesinde teknik bir arızadan kaynaklanan patlama hasara yol açtı.

Şahindere Mahallesi'ndeki ilçe halk kütüphanesinin bitişiğinde yer alan tek katlı kazan dairesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

İncelemede, kazan dairesinin bulunduğu bölümün yıkıldığı belirlendi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

Vali Öksüz, "Teknik bir konudan patlama olmuş, yaralanan yok, hafif hasar var." dedi.

Muhabir: Ali Çelik