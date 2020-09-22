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Kars'ta etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü

Kars'ta öğleden sonra aniden bastıran dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Cüneyt Çelik,İsmail Kaplan   | 22.09.2020
Kars'ta etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Öğleden sonra il merkezinde aniden bastıran dolu, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu dolu yağışı, tarım arazileri ile yolları beyaz örtüyle kapladı.

Arpaçay ilçesindeki dolu manzaraları kış mevsimini andırdı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde de dolu yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

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