Kars'ta etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü
Kars'ta öğleden sonra aniden bastıran dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kars
Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Öğleden sonra il merkezinde aniden bastıran dolu, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu dolu yağışı, tarım arazileri ile yolları beyaz örtüyle kapladı.
Arpaçay ilçesindeki dolu manzaraları kış mevsimini andırdı.
Ardahan'ın Damal ilçesinde de dolu yüksek kesimleri beyaza bürüdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.