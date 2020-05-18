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Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi

Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi.

Özcan Yıldırım   | 18.05.2020
Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi

Ankara

Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince yürütülen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. 

Operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Çatışmada yararlanan 3 jandarma personeli hastaneye sevk edildi. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

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