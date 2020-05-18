Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi
Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi.
Ankara
Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince yürütülen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Çatışmada yararlanan 3 jandarma personeli hastaneye sevk edildi. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.