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Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Boztepe,Cüneyt Çelik   | 03.11.2019
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara/Kars

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kentin Kağızman ilçesine bağlı Yolkorur köyü kırsalında düzenlenen operasyona helikopterlerin de katıldığı öğrenildi.

Operasyonda teröristlere ait silahların da ele geçirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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