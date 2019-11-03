Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara/Kars
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kentin Kağızman ilçesine bağlı Yolkorur köyü kırsalında düzenlenen operasyona helikopterlerin de katıldığı öğrenildi.
Operasyonda teröristlere ait silahların da ele geçirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.