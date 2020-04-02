Kars ve Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
Kars'ın Selim ilçesi ile Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahalle, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Konya
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.
Ilgın Kaymakamı Fatih Kadiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Argıthanı Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığını belirtti.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedildi. Jandarma ekiplerinin mahallede, giriş ve çıkışlara izin vermediği görüldü.
Kars
Kars'ın Selim ilçesi Benliahmet köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Benliahmet köyünün, bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı ve Kağızman ilçesi Karabağ köyleri karantinaya alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.