Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili adliyeye sevk edildi
Karaköy'de başörtülü kadına saldıran zanlı adliyeye sevk edildi.
Istanbul
Karaköy'de başörtülü kadına saldıran zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürürken karşı yönden gelen başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y'nin Taksim Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.
Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, yanından geçen başörtülü kıza saldırdı https://t.co/w7x9ZMd28A pic.twitter.com/NGctpZSDiM— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 15, 2019
Zanlı kadın S.Y, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Karaköy'de arkadaşıyla yürüyen 19 yaşındaki Gamze İnce, Selanik Pasajı önünde karşı yönden gelen S.Y'nin saldırısına uğramış, saldırının ardından polise başvurarak şikayetçi olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.