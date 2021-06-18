"Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 kişi adliyeye sevk edildi
Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 11 Haziran'da İstanbul merkezli 4 ilde 53 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 22'si yakalanmıştı.
Firari 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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