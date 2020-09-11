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Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki görevli gemilere Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma görevi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemilere refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Aykut Karadağ   | 11.09.2020
Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki görevli gemilere Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma görevi devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir."

Paylaşımda, söz konusu gemilere refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları da yer aldı.

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