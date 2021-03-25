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Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Cüneyt Kemal Özkök   | 25.03.2021
Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Ankara

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için pazartesiye kadar zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı ya da devam ettiği, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don bekleniyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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