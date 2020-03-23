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Karabük'te mahkeme '14 gün kuralı'na uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahkeme, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak ikametlerinden çıkan çiftin, 26 Mart'a kadar evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

Orhan Kuzu   | 23.03.2020
Karabük'te mahkeme '14 gün kuralı'na uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verdi

Karabük

Karabük Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu'da ikamet eden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatif çıktığı belirtilen bir çift hakkında 14 gün evde kalma kuralına uymadıkları gerekçesiyle Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi, çiftin 26 Mart'a kadar dışarı çıkarılmadan evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

Kararda, çiftin 10 günlük yasal ve kesin süre içerisinde Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz hakları bulunduğu belirtildi.





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