Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Karabük'te koronavirüsü yenen 72 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi

Karabük'te, Kovid-19 tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 72 yaşındaki kadın, alkışlar eşliğinde evine gönderildi.

Orhan Kuzu   | 17.04.2020
Karabük'te koronavirüsü yenen 72 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi

Karabük

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 72 yaşındaki kadın, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kovid-19 hastalığı belirtileriyle başvuran F.K. (72), testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

Tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden F.K, "Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi
Almanya'da camilerin mayısta açılması gündemde
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi
'İngiltere'nin Çin'den aldığı Kovid-19 antikor testleri işe yaramıyor' iddiası
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı

Benzer haberler

TRT Belgesel 'Küresel Tehdit' belgeselini izleyiciyle buluşturacak

TRT Belgesel 'Küresel Tehdit' belgeselini izleyiciyle buluşturacak

Almanya'da camilerin mayısta açılması gündemde

Putin: Kovid-19, zirve noktasına henüz ulaşmadı, ülkenin hazırlıklı olması gerekiyor

Hollanda'daki 349 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Hollanda'daki 349 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi
'İngiltere'nin Çin'den aldığı Kovid-19 antikor testleri işe yaramıyor' iddiası

'İngiltere'nin Çin'den aldığı Kovid-19 antikor testleri işe yaramıyor' iddiası