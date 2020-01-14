Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle, 4 muvazzaf ve 23 eski astsubay ile 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 22'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.