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Türkiye

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Aybüke İnal   | 14.01.2020
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle, 4 muvazzaf ve 23 eski astsubay ile 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 22'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.

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