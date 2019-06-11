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Kara Kuvvetleri Komutanlığında 'ankesör' operasyonu

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 48'i muvazzaf 52 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl,Sertaç Bulur   | 11.06.2019
Kara Kuvvetleri Komutanlığında 'ankesör' operasyonu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 48'i muvazzaf 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay ile bu kişileri yönetip yönlendiren 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Gözaltı kararı çıkarılan şüpheli askerlerin 48'inin aktif görevde olduğu, diğer 2 astsubay hakkında idari tedbir uygulandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 33 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 2 mahrem imamın, önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirtildi. Şüphelilerden birinin Tarım ve Orman Bakanlığında diğerinin ise Sağlık Bakanlığında aktif görevde olduğu öğrenildi.


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