Kara Havacılık'tan 6 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Komutanlığında görevli 6 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkardı.
Başsavcılık kaynakları, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Kara Havacılık Komutanlığına ilişkin soruşturma dosyasında, tanık beyanları ile FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Şüphelilerden 3'ünün yakalandığı, diğerlerinin ise arandığı belirtildi.
Muhabir: Barış Kılıç-Serdar Açıl