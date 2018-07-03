Kara Havacılık'tan 6 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Komutanlığında görevli 6 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkardı.

anasayfa > Türkiye 03.07.2018

Kara Havacılık'tan 6 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Komutanlığında görevli 6 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık kaynakları, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Kara Havacılık Komutanlığına ilişkin soruşturma dosyasında, tanık beyanları ile FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Şüphelilerden 3'ünün yakalandığı, diğerlerinin ise arandığı belirtildi.

Muhabir: Barış Kılıç-Serdar Açıl

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