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Kara Havacılık Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3'ü helikopter pilotu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 14.05.2019
Kara Havacılık Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 33 asker ile bu kişileri yönetip yönlendiren bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerin tamamının aktif görevde olduğu, aralarında iki yüzbaşı ve bir üsteğmenin de bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 3'ünün helikopter pilotu, diğerlerinin ise astsubay rütbesinde görev yapan helikopterlerin bakımından sorumlu teknik personel olduğu kaydedildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü vurgulandı.

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