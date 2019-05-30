Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.66
Dolar
5.97
BIST 100
88,873.12
Altın
1,276.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YEKA RES-2 ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı
logo
Türkiye

Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ertuğrul Subaşı,İsmet Karakaş   | 30.05.2019
Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

18 sanığa müebbet hapis cezası

Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

FETÖ sanığı 'mahrem imama' 8 yıl 9 ay hapis

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Özer'e FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis

Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden kayınbiraderinin hapis cezası onandı

Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden kayınbiraderinin hapis cezası onandı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 74 gözaltı kararı
20'si aktif görevde 27 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

20'si aktif görevde 27 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı