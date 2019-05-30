Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
18 sanığa müebbet hapis cezası
Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.
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