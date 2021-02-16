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Türkiye

Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor

Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 12 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Miraç Kaya   | 16.02.2021
Kar ve tipiden kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolunu açma çalışmaları sürüyor

Balikesir

Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyor.

Ekipler, araçların da kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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