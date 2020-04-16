Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
96,472.06
Altın
1,732.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Kapadokya'daki kaçak barakaların yerine doğal yapıya uygun hizmet alanı

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, hediyelik eşya satılan kaçak barakaların bulunduğu bölgede, TOKİ Başkanlığınca doğal yapıya uygun satış ve hizmet alanı oluşturuldu.

Behçet Alkan   | 16.04.2020
Kapadokya'daki kaçak barakaların yerine doğal yapıya uygun hizmet alanı Fotoğraf: Behçet Alkan / AA

Nevşehir

Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından Derebağ Cevizli mevkisinde sac ve briketten yapılmış barakaların olduğu alan, TOKİ tarafından modern görünüme kavuşturuldu. 

Uçhisar Kalesi ve çevresindeki peribacalarının bulunduğu alanı seyretmek isteyen turistlerin yoğunlukla tercih ettiği bölgeye yapılan iş yerlerinde, doğal görünüme uygun yöresel taşlar ve ahşap malzeme kullanıldı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, gazetecilere, uzun yıllardır kronik sorun haline gelen barakaların ortadan kaldırılmasının bölge turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yeni yapılan 41 iş yerinin alanda daha önce hizmet veren vatandaşlarca kullanılacağını vurgulayan Süslü, şunları kaydetti:

"Bölgede yaklaşık 40 yıldır baraka şeklindeki yapılarda satış üniteleri mevcuttu. TOKİ tarafından gerçekleştirilen projede sona gelindi. 270 metrekaresi kapalı olmak üzere 400 metrekare alana nezih iş yerleri yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla turistlere daha temiz ve modern bir ortamda hizmet sunma imkanı elde edilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı
Uzmanlar, salgının insan psikolojisi üzerinde 'derin' etkileri konusunda uyardı
Aksaraylı çiftçiler Kovid-19'a rağmen ekimi sürdürüyor
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla göreve başladı

Benzer haberler

Kapadokya'daki kaçak barakaların yerine doğal yapıya uygun hizmet alanı

Kapadokya'daki kaçak barakaların yerine doğal yapıya uygun hizmet alanı

İstanbul'un gürültüsünden kaçan çift Nevşehir'de kurdukları çiftlikte yaşıyor

Ücretsiz süt dağıtan mandıracı: İneklerimizi devlet vermişti, şimdi bizim verme zamanımız

Koronavirüs 'Kapadokya sirkesi'ne talebi artırdı

Koronavirüs 'Kapadokya sirkesi'ne talebi artırdı
Lazer cihazıyla ürettiği yüz siperliklerinden sosyal mesaj veriyor

Lazer cihazıyla ürettiği yüz siperliklerinden sosyal mesaj veriyor
Kapadokya'daki dev testi restore ediliyor

Kapadokya'daki dev testi restore ediliyor