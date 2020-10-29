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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA'daki “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel” yayınına video mesajla katılıyor.
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Kapadokya'da balonlar Cumhuriyet Bayramı için havalandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Kapadokya'daki sıcak hava balonları, sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu.

Behçet Alkan   | 29.10.2020
Kapadokya'da balonlar Cumhuriyet Bayramı için havalandı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları bu sabahki uçuşlarını, sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.

Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

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