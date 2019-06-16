Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı
Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.
Nevşehir
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde 11, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapının yıkılmasına karar verildi.
Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağ evinin yıkım işlemleri tamamlandı. Diğerlerinin yıkım çalışmalarının da hafta içinde yapılacağı öğrenildi.
Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.