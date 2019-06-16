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Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.

Behçet Alkan   | 16.06.2019
Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı

Nevşehir

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde 11, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapının yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağ evinin yıkım işlemleri tamamlandı. Diğerlerinin yıkım çalışmalarının da hafta içinde yapılacağı öğrenildi.

Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.

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