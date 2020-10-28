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Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisine mahya asıldı

Kandil dolayısıyla camiye Türk bayrağı ve "Güllerin Gülistanı Gül Efendim" yazılı mahyalar asıldı.

Adem Koç   | 28.10.2020
Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisine mahya asıldı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

Mevlid Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.

Mevlid Kandili, İstanbul'daki camilerde çeşitli programlarla kutlanıyor.

Bu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, özellikle Selatin camilerindeki programlara katılmayı tercih ediyor.

Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlar da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun saf tutarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Kandil dolayısıyla camiye Türk bayrağı ve "Güllerin Gülistanı Gül Efendim" yazılı mahyalar asıldı.

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