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Türkiye

Kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturmada 35 kişi yakalandı

Başkentte, FETÖ'nün kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 60 zanlıdan 35'i yakalandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 15.07.2020
Kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturmada 35 kişi yakalandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Şu ana kadar 35 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

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