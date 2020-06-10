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Kamu kurumlarının bazı ihtiyaçları DMO aracılığıyla temin edilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarının, DMO Genel Müdürlüğü ana statüsünde sayılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek mal ve hizmetleri, DMO aracılığıyla temin etmeleri gerekecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 10.06.2020
Kamu kurumlarının bazı ihtiyaçları DMO aracılığıyla temin edilecek

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili kanunla belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ana statüsünde sayılan mal ve hizmetlerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenerek ilan edilecekleri, ilanda yer alan tarihten itibaren DMO aracılığıyla temin etmeleri zorunlu olacak.

Bakanlık, kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla istisnaları belirlemeye yetkili olacak.

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