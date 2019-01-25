Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde diplomasına kavuştu

ANKARA

Kamu Denetçiliği Kurumunun yaptığı açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi, okulunun iki yılını başarıyla tamamladı ve ön lisans diplomasını almak istedi. Talebe önce olumlu cevap veren rektörlük, daha sonra öğrencinin "Türk Dili I-II" ve "Yabancı Dil I-II" derslerini almadığını gerekçe göstererek diplomasını vermedi.

Öğrenci, sonradan mevzuata giren hükümler nedeniyle kendisine ön lisans diploması verilmediğini belirterek, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencinin başvurusu üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden bilgi ve belge talep etti. Kamu Denetçisi, gelen bilgi ve belgeleri incelediğinde başvuru sahibinin, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında üniversiteye başladığını ve ilk dört dönemlik süre boyunca 120 kredilik derslerini başarıyla tamamladığını gördü.

Ombudsman, bilgi ve belgeler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, diploma almak için "Türk Dili I-II" ve "Yabancı Dil I-II" derslerini alma zorunluluğunun, başvuran öğrencinin eğitime başlamasından sonra getirildiğini, ayrıca getirilen bu zorunlulukların yönetmeliğe aykırı olduğunu gördü. Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucu vatandaşın hak kazandığı ön lisans diplomasının Anadolu Üniversitesi tarafından verilmesi için rektörlüğe tavsiye kararı verdi.

Verilen tavsiye kararı üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, başvurucunun diplomasını hazırlayıp öğrenciye verdi. Diplomasına kavuşan vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumuna teşekkür mektubu yazdı.

Muhabir: Abdullah Tevge