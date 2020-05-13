Euro
7.59
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kamu çalışanları 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Barış Gündoğan   | 13.05.2020
Kamu çalışanları 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacak

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu
Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
Bulgaristan’da 2 ayın ardından OHAL sona erdi
ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Benzer haberler

Kamu çalışanları 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacak

Kamu çalışanları 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgınla mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz
'Salgın dillerimiz dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır'

'Salgın dillerimiz dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır'