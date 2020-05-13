Kamu çalışanları 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.