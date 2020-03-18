Euro
7.02
Dolar
6.48
BIST 100
85,576.61
Altın
1,492.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Baştürk son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun'un Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Yalçınkaya   | 18.03.2020
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Baştürk son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Barış Yalçınkaya/AA

Erzincan

Evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Dede Musa Baştürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Terzibaba Camisi'nin avlusuna getirildi. 

Buradaki törene katılan, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Baştürk'ün yakınları ellerini dezenfekte etti, maske taktı.

Vatandaşlara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske dağıtıldı, elleri dezenfekte edildi.

Baştürk'ün naaşı, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Terzibaba Merazlığı'nda toprağa verildi.

Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Baştürk, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımlarından dolayı Çin'e 'minnettar'
BAE koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının yurt dışına çıkışını yasakladı
ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi
Rize'de asılsız koronavirüs haberine soruşturma
Uluslararası Çalışma Örgütü: Koronavirüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Benzer haberler

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Baştürk son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Baştürk son yolculuğuna uğurlandı

Adrenalin tutkunu baba kızın paraşütlü kayak keyfi

'Devletin çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depremi unutulmuyor

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depremi unutulmuyor