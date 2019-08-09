Kalın ve John Bolton 'güvenli bölge'yi görüştü

Euro
6.16
Dolar
5.50
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton 'güvenli bölge'yi görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı.

Aynur Ekiz   | 09.08.2019
Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton 'güvenli bölge'yi görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, müşterek harekat merkezinin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması konularına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın, en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin, emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirildi.

ABD ile eş güdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi'nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edilerek, Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alındı.

İkili ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Eylül ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapılan görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine dair detaylar da gündeme geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Kalın ve John Bolton 'güvenli bölge'yi görüştü

Kalın ve John Bolton 'güvenli bölge'yi görüştü

'Dünya standartlarında öğretim elemanı yetiştirilecek'