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Kalın- Jeffrey görüşmesinde İdlib'de çatışmasızlık ortamının muhafazası yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Güç Gönel   | 28.08.2020
Kalın- Jeffrey görüşmesinde İdlib'de çatışmasızlık ortamının muhafazası yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

Istanbul

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç, Anayasa Komitesinin çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler, bölgesel meseleler ile ikili ilişkiler ele alındı.

İdlib'de mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda Rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Görüşmede, rejimin siyasi süreci baltalama girişimlerine karşı, Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanması yönünde ortak çalışmaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı görüşmede, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.

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