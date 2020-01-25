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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti
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Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı

Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

İsmail Hakkı Demir   | 25.01.2020
Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman / AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

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