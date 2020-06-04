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Kahramanmaraş'ta kaybolan 3 dağcıdan 2'si bulundu, uçuruma düşen üçüncü dağcı aranıyor

Gaziantep'ten doğa yürüyüşü için geldikleri Kahramanmaraş'ın Düldül Dağı'nda kaybolan 3 dağcıdan ikisi bulundu, sis ve yağış nedeniyle kayalıklardan uçuruma düşün üçüncü dağcı içinse arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İsmail Hakkı Demir   | 04.06.2020
Kahramanmaraş'ta kaybolan 3 dağcıdan 2'si bulundu, uçuruma düşen üçüncü dağcı aranıyor

Kahramanmaraş

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki merkez Onikişubat ilçesi kırsal Çokran Mahallesi sınırlarındaki Düldül Dağı'na gelen Ali Görür, Murat Kargın ve ismi öğrenilemeyen bir kadın dağcı, doğa yürüyüşüne çıktı.

Burada 3 kişi, yoğun sis ve sağanak nedeniyle yönlerini kaybetti. Dağcılardan Murat Kargın'ın kayalıklardan uçuruma düşmesi üzerine Ali Görür, cep telefonuyla Gaziantep'teki arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarında kaybolan iki kişiye ulaşılırken, kayalıklardan düşen Kargın'ın bulunması için ekipler seferber oldu.

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