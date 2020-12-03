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Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, 2 polis yaralandı
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Kahramanmaraş'ta ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi: 2 polis yaralı

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.

İzzet Mazı   | 03.12.2020
Kahramanmaraş'ta ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi: 2 polis yaralı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki bir oteldeki ihbara giden polis ekibine otelden bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu iki polis yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans sevk edildi.

Özel harekat polisleri de otele operasyon düzenledi.



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