Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kahraman helikopter pilotunun kayalıklardaki Mehmetçiği tek tekerle tahliyesi nefes kesti

Tunceli'de operasyondan dönen askerleri tahliye etmek için helikopteri tek teker üzerinde bir tepeye indiren kahraman pilotun manevrası ve Mehmetçiğin helikoptere binmedeki ustalığı adeta nefes kesti.

Haydar Toprakçı   | 17.05.2020
Kahraman helikopter pilotunun kayalıklardaki Mehmetçiği tek tekerle tahliyesi nefes kesti

Tunceli

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, bir süre önce kentin Ahpanos Vadisi'nde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Arazide arama tarama, keşif, gözetleme yapan timler, operasyonunu tamamlayarak geri dönüş için uygun bir tahliye ortamı aradı.

Sarp ve dağlık olan bölgede hakim bir tepeye yürüyerek çıkan timler, tahliye için hazır olduklarını ve konumlarını komutanlığa bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı pistinden Skorsky helikopterlerle havalanan pilotlar, kısa sürede bölgeye ulaşarak iniş için uygun yer aradı.

Bölgede uygun yer bulamayan pilot, helikopteri tek teker üzerinde timlerin bulunduğu kayalık bölgeye indirerek bir dakika gibi kısa bir sürede birinci timi alarak havalandı.

Bu timi tahliye ettikten sonra aynı bölgeye ikinci defa gelen pilot, yine helikopterini aynı pozisyonda ve tek teker üzerinde sarp kayalığın zirvesine indirerek bölgede kalan diğer timleri alarak İl Jandarma Komutanlığına güvenli şekilde ulaştırdı.

Operasyondan dönen Mehmetçiğin tahliyesi sırasında pilotun zorlu arazide helikopteri kullanmadaki beceresi ile askerlerin helikopter pervanesi ve sarp araziye rağmen rahatlıkla helikoptere binmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

"Tek teker bize yeter"

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından "Tek teker bize yeter" notuyla paylaşılan görüntüler, Türk pilotların her türlü zor arazi koşulunda büyük bir ustalık ve motivasyon ile görev yaptıklarını ortaya koydu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya paylaşımında "Tunceli Ahpanos Vadisi operasyonumuz. Allah kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 680'e yükseldi
Avrupa 'normale dönüş' sürecinde ikinci kapsamlı adımı yarın atacak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aştı
Polis Akademisinin Kovid-19 raporunda 'Türk pandemi savaşçıları'na ilişkin uyarı
Çin ana karasında son 24 saatte 5, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Tunceli'de 'Vefalı eller'den yaşlılara Munzur Vadisi gezisi

Tunceli'de 'Vefalı eller'den yaşlılara Munzur Vadisi gezisi

Kahraman helikopter pilotunun kayalıklardaki Mehmetçiği tek tekerle tahliyesi nefes kesti

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kırkmerdiven Şelaleleri

Ovacık düğün çiçekleriyle renklendi

Ovacık düğün çiçekleriyle renklendi
Ovacık'ın ilkbahar güzelliği Munzur Dağları'nın zirvesinden görüntülendi

Ovacık'ın ilkbahar güzelliği Munzur Dağları'nın zirvesinden görüntülendi
Munzur Vadisi zengin florasıyla göz kamaştırıyor

Munzur Vadisi zengin florasıyla göz kamaştırıyor