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Türkiye

Kadın akrobasi pilotu 23 Nisan'da çocuklar için havalandı

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçuş gerçekleştirdi.

Selçuk Kızıldağ   | 23.04.2020
Kadın akrobasi pilotu 23 Nisan'da çocuklar için havalandı

Eskişehir

Kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nden havalanan Semin Öztürk Şener, uçuş sırasında uçağın telsizinden çocuklara hitaben "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Şener, uçuş sırasında kokpit içinden kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı.

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