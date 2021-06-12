Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kadıköy'de Cadde 10K Koşusu dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de yarın düzenlenecek Cadde 10K Koşusu dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Zeynep Rakipoğlu   | 12.06.2021
Kadıköy'de Cadde 10K Koşusu dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında Kadıköy'de düzenlenecek Cadde 10K Koşusu sebebiyle araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahlar şu şekilde sıralandı:

"Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kavşağından Kızıltoprak mevkisi BP Petrol önüne kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Fener Kalamış Caddesi (cadde başından Ahmet Mithat Efendi Cadde Kavşağı'na kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Çetin Emeç Bulvarı (cadde başından Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak Kavşağı'na kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak."

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 kara yolunun alternatif güzergah olarak kullanılabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi
Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi
Sırbistan, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onayladı
Dünya genelinde 2 milyar 330 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
'Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm'

Benzer haberler

Kadıköy'de Cadde 10K Koşusu dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kadıköy'de Cadde 10K Koşusu dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un atık su arıtma kapasitesi

İstanbul Anadolu Yakası kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyor

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor