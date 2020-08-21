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Kadıköy'de bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin olayda görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi

Kadıköy'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri"nde bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olaya ilişkin görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi.

Kaan Bozdoğan   | 21.08.2020
Kadıköy'de bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin olayda görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos'ta R.B isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.




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