Kaçak avcılar hem sahada hem de sosyal medyada takip altında

Kaçak avcılar, hem sahada hem de sosyal medyada takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatı, av hayvanları ve biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilir olması için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Yaban hayvanlarının korunması kadar, üretimi, tedavisi ve rehabilitasyonu da müdürlüğün önemli görevleri arasında yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de satışı ve bakımı yasak olan hayvanları elinde bulunduran ve satan kişilerin izini sürüyor.

Hayvan satan kişilerle alıcı gibi pazarlık yaparak kaçak avcıların kimliğini belirleyen ekipler, bu kişilerin peşine düşüyor. Denetleme timi, bir yandan sahada, diğer yandan sanal alemlerde avcıları yakından takip ediyor. Usulsüz avlanan ve bunların fotoğraf ve videolarını paylaşan avcılara cezai işlem uygulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, AA muhabirine, İstanbul'da biyoçeşitlilik alanında 4 bin 700'e yakın tür tespit edildiğini, bunlardan 937'sini hayvan türlerinin oluşturduğunu söyledi.

İstanbul'da 25 bin, bölgesinde ise toplam 58 bin civarında kayıtlı avcı bulunduğunu dile getiren Doğan, bölge müdürlüğü olarak 2018-2019 av sezonunda 13 bin 500 civarında avcıyı kontrol ettiklerini, bunlardan 528'ine kurallara uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem yapıldığını vurguladı.

"Hem sahada hem de sanal alemde takipteyiz"

Doğan, avcıların denetimini aralıksız sürdürdüklerini, ayrıca bütün ihbarları değerlendirdiklerini ifade etti.

"Sahada avcıları denetleme görevinde bulunan ekiplerimiz var. Bunun haricinde sosyal medya üzerinden yine kaçak avcılıkla mücadele amaçlı birimimiz var. Sosyal medyalarda gerekli araştırma ve taramalar yapılarak, usulsüz av yapan veya avı yasak olan türlerle ilgili herhangi bir yayına rastladığımızda kimlik tespiti üzerinden yasal işlemleri yaparak gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz." diyen Doğan, kimlik tespiti ve uygulamaların güvenlik güçleri ile ortaklaşa yapıldığını anlattı.

Sosyal medya platformlarında tespit edilen görselin başka bir şehirde olması durumunda ilgili bölge müdürlüğüne bilgi verildiğinin altını çizen Doğan, "Hem sahada, hem sosyal platformlarda yaban hayatın korunması için takipteyiz." dedi.

Doğan, şöyle devam etti:

"Uluslararası bir sorumluluğumuz var. Nesli tehlike altında olan türlerin canlı veya bunlardan elde edilmiş ürünlerin ticaretinin takibi, kontrolü ve işlemlerini biz yapıyoruz. Bu konuda Gümrük Bakanlığı ve emniyet ile istişare halindeyiz. Bununla ilgili de sincap, yılan satışı, buna benzer satışları da sosyal medya üzerinden ya da ihbarla değerlendirerek gerekli yasal işlemleri yaparak hayvanlara el koyuyoruz. Bir kısmı geldiği ülkelere iade ediliyor, bir kısmı da bizim kontrolümüz altındaki hayvanat bahçelerinde yaşamlarına devam ediyor."

Ağır kış koşullarında yaban hayatın korunması için yem desteği sunduklarını aktaran Doğan, yaban hayatını desteklemek amacıyla bölgesel olarak 6 bin 500 civarında yaralı hayvanı tedavi ettirdiklerini, bunların 3 bin 500'ünün doğaya gönderildiğini, bir kısmının da hayvanat bahçelerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.