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Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bazı bakanlar, Twitter hesapları üzerinden Berat Albayrak'a teşekkür mesajı yayımladı.

Barış Gündoğan   | 10.11.2020
Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mesajında, "Güçlü Türkiye yolunda, milletimiz için vermiş olduğu değerli hizmet ve katkılardan ötürü Sayın Berat Albayrak'a yürekten teşekkür ederim. Hizmet sancağını devralan Sayın Lütfi Elvan'ı da içtenlikle tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da paylaşımında, "Güçlü Türkiye için mücadele eden; enerjide, yerli ve milli üretimin artmasında ülkemize büyük katkıları olan Sayın Berat Albayrak'a milletimize hizmetlerinden dolayı minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bayrağımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Milli enerji ve güçlü ekonomi vizyonuyla yaptığı tüm çalışmalar için değerli kardeşim Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'ı tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep daha ileriye" ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan'ı tebrik ederek, "Zor zamanlarda büyük bir sorumluluk üstlenen Sayın Berat Albayrak'a ortaya koyduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 5 yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak'a ülkem, milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca: Milletimize yararlı olmaya devam edeceğinden kuşkumuz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Albayrak için paylaşımda bulundu.

Koca, "Sorumluluk aldığı konularda, Türkiye'nin kendine her yönden yeterli olması idealiyle çalışan Sayın Berat Albayrak, görevinden, isteği üzerine affedildi. Değerli çalışma arkadaşımın, birikimiyle milletimize yararlı olmaya devam edeceğinden kuşkumuz yok." paylaşımını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda milletimize önemli hizmetleri olan mesai arkadaşım Sayın Berat Albayrak'a şükranlarımı sunar, bayrağı devralan Sayın Lütfi Elvan'a yeni görevinde başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da paylaşımında, "Ülkemiz için büyük bir sorumlulukla görevini özveriyle yerine getiren Sayın Berat Albayrak'a ortaya koyduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Sayın Lütfi Elvan'ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Lütfi Elvan'a başarılar dilerken, "Ülkemizin kalkınması için yaptığı hizmetlerden dolayı Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ederim. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

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