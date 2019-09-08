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Jandarmanın yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı üs bölgesinden

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hazırlanan videoda Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerler, yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.

İsa Toprak   | 08.09.2019
Jandarmanın yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı üs bölgesinden

Ankara

Jandarmanın yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı üs bölgesinden

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı videolu mesaj hazırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından paylaşılan videoda, Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerler, öğrenci ve öğretmenler için yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.

Videoda konuşan jandarma personeli, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler. Bizler Şırnak Namazdağ Üs Bölgesinde, vatanımızın bölünmezliği için görevi başında olan abileriniz, kardeşleriniziz. Yaz kış demeden, gece gündüz sınırın sıfır noktasında silahlarımızla bizler nöbet başında bizler beklerken, siz değerli öğrenci kardeşlerimizle, kalemlerinizle yeni bir döneme başlayacak, hedeflerinize ilerlemek için adım adım yürüyeceksiniz. Unutmayın ki kalem kılıçtan keskindir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'ndan yarının emanetçileri siz sevgili öğrencilerimize ve saygıdeğer öğretmenlerimize başarılar dileriz."

Videoda, Ertem Eğilmez'in yönettiği ünlü "Hababam Sınıfı" filminin, Melih Kibar tarafından bestelenen müziğine de yer verildi.

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