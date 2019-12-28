Jandarmadan 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek mesajı
Jandarma Genel Komutanlığı, dün tanıtılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, jandarma ekip otosu fotoğraflarıyla "Biz çok elektrik aldık" mesajını paylaştı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'nin sedan ve SUV modellerinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş fotoğrafları paylaşıldı.
Biz çok Elektrik aldık!🔌#TürkiyeninOtomobili ile;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 28 Aralık 2019
-Milletimizin emrinde olmak,
-Milletimizin hizmetine koşmak,
-Geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022’yi bekliyoruz.
Hayırlı olsun. 🇹🇷#YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/iHjnd5drg4
Paylaşımda, "Biz çok elektrik aldık. Türkiye'nin Otomobili ile milletimizin emrinde olmak, milletimizin hizmetine koşmak, geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022'yi bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.