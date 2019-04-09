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Jandarmada OHAL sonrası bin 127 personel görevden uzaklaştırıldı

Jandarma Genel Komutanlığından OHAL dönemi sonrası FETÖ/PDY kapsamında 131 personel ihraç edildi, bin 127 personel görevden uzaklaştırıldı.

Orhan Onur Gemici   | 09.04.2019
Jandarmada OHAL sonrası bin 127 personel görevden uzaklaştırıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığından OHAL dönemi sonrası FETÖ/PDY kapsamında 131 personelin ihraç edildiği, bin 127 personelin ise görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığından FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan personele ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığından OHAL dönemi sonrası FETÖ/PDY kapsamında 131 personel ihraç edildi, bin 127 personel görevden uzaklaştırıldı.

İhraç edilen personelin, 32'si subay, 81'i astsubay, 18'i uzman jandarma, görevden uzaklaştırılan personelin ise 207'si subay, 705'i astsubay, 172'si uzman jandarma, 41'i uzman erbaş ve 2'si memur oldu.

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