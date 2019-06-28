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Türkiye

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alımı yapılacak.

Ömer Olcay   | 28.06.2019
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilama göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilamına göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 220 erkek öğrenci alımı başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak.

Adaylar, başvurularını "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısından yapabilecek.

Ön başvuruda bulunacak adaylarda 1 Ocak itibariyle 21 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu olmak), şartı aranacak. Ayrıca adayların lise veya dengi okulları bitirmiş olmaları yada 09 Eylül tarihine kadar mezun durumunda bulunmaları gerekiyor.

İlamda, internet ortamı dışında, posta yoluyla yada şahsen yapılan ön başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adreslerinden ilan edilecek.

Adaylar, başvuruyla ilgili başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylara "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşabilecek.

Ön başvuru süresi, 26 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

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