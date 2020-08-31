Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 5 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli soruşturmada, 3'ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ile iltisakı bulunduğu tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller bulunan, halen görevdeki 2 üsteğmen, 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.