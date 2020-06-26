Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
115,110.40
Altın
1,762.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de belediye başkanlarıyla bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında cezalar belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cemil Murat Budak,Barış Kılıç   | 26.06.2020
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında cezalar belli oldu

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 kişinin yargılandığı davada 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık da aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.

Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü.

Dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi.

"Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini geçti
Türkiye’nin virüslerle mücadelesinde robotlu dönem başlıyor
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Benzer haberler

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında cezalar belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında cezalar belli oldu

Emniyeti bombalayan darbeci pilottan 'darbe girişiminde yer almadım' savunması

Huduti'nin emir subayına 7 yıl 6 ay hapis cezası

'FETÖ kişisel harcamalarımıza bile karışırdı'

'FETÖ kişisel harcamalarımıza bile karışırdı'
Darbe davalarının görülmesine yeniden başlanıyor

Darbe davalarının görülmesine yeniden başlanıyor