Jandarma evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş taleplerini karşıladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların market alışverişi talebini jandarma ekipleri karşıladı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bu zamana kadar bizler sizlerin sözünü dinledik, şimdi sıra sizde. Lütfen sizler de bu seferlik bizim sözümüzü dinleyin ve evlerinizde kalın. Bu zorlu süreçte bizleri dinleyen ve evlerinden ayrılmayan büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz. #EvdeKal" ifadelerine yer verildi.
Saygıdeğer büyüklerimiz;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 25, 2020
Bu zamana kadar bizler sizlerin sözünü dinledik, şimdi sıra sizde. Lütfen sizler de bu seferlik bizim sözümüzü dinleyin ve evlerinizde kalın. Bu zorlu süreçte bizleri dinleyen ve evlerinden ayrılmayan büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz. #EvdeKal pic.twitter.com/Sk05jxvz1V
Paylaşımda jandarma ekiplerinin evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların siparişlerini evlerine teslim etmesine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.