Jandarma ATAK helikopterinin kokpitinden 360 derece açıyla çekilmiş gerçek operasyon görüntüleri
Jandarmanın sosyal medya hesaplarından paylaşılan Bitlis-Çeltikli bölgesindeki isim ve tarih bilgileri gizli operasyonda jandarma komando birliklerinin teröristleri kıstırdıkları noktaları ateş altına aldıkları görülüyor.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından T-129 ATAK taarruz helikopterinin kokpitinden operasyona ait 360 derece açıyla çekilmiş gerçek görüntülerin yer aldığı video yayımladı.
Jandarmanın sosyal medya hesaplarından T-129 ATAK taarruz helikopterinin kokpitinden haziran ayında Bitlis - Çeltikli bölgesinde icra edilen, isim ve tarih bilgileri gizli tutulan operasyona ait görüntüler paylaşıldı.
Siz istediniz biz yaptık🚁🇹🇷— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 6, 2020
Terörle mücadelede görevli ATAK helikopterlerimiz ile gerçek bir operasyona katılmak ister misiniz? #360derecevideo #360sanaltur #360VR
Videonun tamamı için ⬇️https://t.co/X4lAH5Mm76 pic.twitter.com/Bm8PGcKDb0
TUSAŞ tarafından üretilen T-129 ATAK tipi taarruz helikopterinin kokpitinden 360 derece sanal gerçeklik teknolojisiyle çekilen video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kayıklarda "J-1071 Alparslan" ve "J-1453 Fatih" kuyruk numaralı iki T-129 ATAK helikopterinden oluşan Atak Avcı Kolu'nun, bölgede operasyon yapan jandarma komando birliklerinin teröristleri kıstırdıkları noktaları ateş altına aldıkları görülüyor.
Söz konusu videonun, Jandarma Genel Komutanlığının resmi YouTube kanalında önceki haftalarda paylaşılan ve yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenen "Sikorsky S-70i" tipi genel maksat helikopterinin 360 derece eğitim uçuşu videosuna gösterilen yoğun ilgi üzerine hazırlandığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, bir sonraki 360 derece sanal gerçeklik videosunun hangi birim ya da araca ait olacağı yine takipçilerin istekleri dikkate alınarak belirlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.