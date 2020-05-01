İztuzu'nda caretta carettaların yuvaları görüldü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Muğla'daki İztuzu Plajı'nda caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü belirtti.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki İztuzu Plajı'nda caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurdu.
Dalyan İztuzu Plajı’nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak. 🌊 🐢 pic.twitter.com/6B90qwQAnR— Murat KURUM (@murat_kurum) May 1, 2020
Kurum, Twitter hesabından, yuvaların yer aldığı dört fotoğrafla birlikte şu açıklamayı paylaştı:
"Dalyan İztuzu Plajı’nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.