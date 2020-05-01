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İztuzu'nda caretta carettaların yuvaları görüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Muğla'daki İztuzu Plajı'nda caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü belirtti.

Barış Kılıç   | 01.05.2020
İztuzu'nda caretta carettaların yuvaları görüldü

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki İztuzu Plajı'nda caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurdu.

Kurum, Twitter hesabından, yuvaların yer aldığı dört fotoğrafla birlikte şu açıklamayı paylaştı:

"Dalyan İztuzu Plajı’nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak."

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