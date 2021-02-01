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İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Muhammed Boztepe   | 01.02.2021
İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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