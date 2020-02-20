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İzmir'in iki yeni feribotundan birine şehit Fethi Sekin'in adı verilecek

İzmir'de bu yıl sefere başlayacak iki feribottan birinin isminin şehit polis memuru Fethi Sekin olacağı bildirildi.

Ramazan Ercan   | 20.02.2020
İzmir'in iki yeni feribotundan birine şehit Fethi Sekin'in adı verilecek

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, bu yıl hizmete alacağı iki feribottan birine, 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısında şehit edilen Fethi Sekin'in adını verme kararı aldı.

Sekin'in adının gemilerin isimlerinin belirlenmesi için düzenlenen ankette önemli bir farkla önde gittiği de belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yeni gelecek iki feribota isim verilmesi için başlattığımız ankette, İzmir ve Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin'e vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet oylara da çok net bir şekilde yansıdı. Biz de bu isteği daha fazla gecikmeden yerine getirme kararı aldık. İlk feribotun adı 'Fethi Sekin' olacak." ifadelerini kullandı.

Soyer, Sekin'in isminin İzmir Adalet Sarayı'na da verilmesinin uygun olacağını düşündüğünü de bildirdi.

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İzmir'in iki yeni feribotundan birine şehit Fethi Sekin'in adı verilecek