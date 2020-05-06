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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum BBP Genel Başkanı Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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İzmir'deki yurtta karantina süresi tamamlananlar mehterle uğurlandı

Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmir'de yurda yerleştirilen 157 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından mehter takımının marşları eşliğinde evlerine gönderildi.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 06.05.2020
İzmir'deki yurtta karantina süresi tamamlananlar mehterle uğurlandı

İzmir

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İzmir Buca KYK Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 157 kişi, 14 günlük karantina süresini tamamladı. 

Yurtta son kez sağlık kontrolünden geçirilenler, yurt bahçesine çıktıklarında mehter takımıyla karşılaştı.

Yurttan ayrılan ilk kişi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki yapı şirketinde çalışan 50 yaşındaki Gürbüz Bayram oldu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki evine dönmek üzere yola çıkan Bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ve Türk olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Yurtta bize çok iyi bakıldı. Her şey için çok teşekkür ederiz." dedi.

Cidde'de kuaför olarak çalışan 24 yaşındaki Ufuk Altınok ise Türkiye ve ailesini çok özlediğini ifade etti.

Marşlar eşliğinde uğurlanan vatandaşlara, eldiven, maske ve kumanyanın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince fıstık çamı fidanı ile çay armağan edildi.

Karantina süresi sona erenler, servislerle yurttan ayrıldı.



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